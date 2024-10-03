Плахова (Пройдакова) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плахова (Пройдакова) Анна Дмитриевна

Место рождения

Супсех, город-курорт Анапа, Краснодарский край

Дата рождения

После 1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1940

Отец: Пройдаков Дмитрий Дорофеевич

Мать: Пройдакова (Соболева) Елизавета Гурьевна

Супсех, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Плахова) Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Плахов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Плахова) Людмила Викторовна

Отец ребёнка: Плахов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плахов Валерий Викторович

Отец ребёнка: Плахов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плахов Виктор

Смерть
Неизвестно

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