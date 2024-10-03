Плахова (Пройдакова) Анна Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияПосле 1940
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Плахова) Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Плахов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Плахова) Людмила Викторовна
Отец ребёнка: Плахов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плахов Валерий Викторович
Отец ребёнка: Плахов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плахов Виктор
Смерть
Неизвестно