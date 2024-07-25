Настасья Лаврентьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818 ст.
Дата смерти12.08.1844 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Петров
Смерть
12.08.1844 ст.
от удушья
Рождение ребёнка
03.10.1852 ст.
Сын: Сергей Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Петров
Рождение ребёнка
26.12.1856 ст.
Дочь: Анна Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Петров