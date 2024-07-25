Настасья Лаврентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНастасья Лаврентьева

Настасья Лаврентьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818 ст.

Дата смерти

12.08.1844 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Петров

Смерть
12.08.1844 ст.
Андреевка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от удушья
Рождение ребёнка
03.10.1852 ст.

Сын: Сергей Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Петров

Андреевка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.12.1856 ст.

Дочь: Анна Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Петров

Андреевка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.