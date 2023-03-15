Poniatowski Frank S. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиPoniatowski Frank S.

Poniatowski Frank S.

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Poniatowski André

Мать: Poniatowski Mary Anna

Смерть
1944
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close