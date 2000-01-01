Шикина (Мартынова) Антонина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШикина (Мартынова) Антонина Фёдоровна

Шикина (Мартынова) Антонина Фёдоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1887 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1909

Отец: Мартынов Фёдор Михайлович

Мать: Мартынова Ольга Петровна

Рождение ребёнка
25.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шикин Иван

Отец ребёнка: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: Гоголев Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шикин Валерий Иосифович

Отец ребёнка: Гоголев Иосиф

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close