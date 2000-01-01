Шикина (Мартынова) Антонина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1909
Рождение ребёнка
25.02.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шикин Иван
Отец ребёнка: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: Гоголев Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гоголев Иосиф
Смерть
Неизвестно