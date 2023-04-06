Шибаевъ Андрей
Место рождения
Дата рождения1741
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Шибаевъ Афонасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Шибаевъ Елистратъ
Мать ребёнка: Шибаева Анисья
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Шибаева Анисья
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Самарина Мавра
Мать ребёнка: Шибаева Анисья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шибаева Анисья