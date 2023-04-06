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Шибаевъ Андрей

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Место рождения

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1741

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Шибаевъ Афонасий

Мать: не указана

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Шибаевъ Елистратъ

Мать ребёнка: Шибаева Анисья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Шибаева Анисья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Самарина Мавра

Мать ребёнка: Шибаева Анисья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шибаева Анисья

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