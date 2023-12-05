Полухина -- Матрена Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полухина -- Матрена Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Палухин Филипп Андреевич

Отец ребёнка: Полухин Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
1901

Сын: Палухин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Полухин Андрей Алексеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.01.1903

Дочь: Полухина Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Полухин Андрей Алексеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Палухина Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Полухин Андрей Алексеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Палухин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Полухин Андрей Алексеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Палухин Кирилл Андреевич

Отец ребёнка: Полухин Андрей Алексеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Палухина Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Полухин Андрей Алексеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Полухин Георгий Андреевич

Отец ребёнка: Полухин Андрей Алексеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.01.1918

Сын: Палухин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Полухин Андрей Алексеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полухин Андрей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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