Полухина -- Матрена Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Полухин Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Полухин Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
23.01.1903
Дочь: Полухина Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Полухин Андрей Алексеевич
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Палухина Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Полухин Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Полухин Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Полухин Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Палухина Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Полухин Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
1916
Сын: Полухин Георгий Андреевич
Отец ребёнка: Полухин Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
07.01.1918
Отец ребёнка: Полухин Андрей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно