Болгов Илья Поликарпов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1852 ст.
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: (Болгова) Мария Ильина
Мать ребёнка: Болгова (Астафьева) Феврония Семенова
Рождение ребёнка
23.05.1857 ст.
Дочь: (Болгова) Елена Ильина
Мать ребёнка: Болгова (Астафьева) Феврония Семенова
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: (Болгова) Александра Ильина
Мать ребёнка: Болгова (Астафьева) Феврония Семенова
Рождение ребёнка
26.05.1863 ст.
Дочь: (Болгова) Федосья Ильина
Мать ребёнка: Болгова (Астафьева) Феврония Семенова
Рождение ребёнка
28.02.1869 ст.
Дочь: (Болгова) Евдокия Ильина
Мать ребёнка: Болгова (Астафьева) Феврония Семенова
Смерть
Неизвестно