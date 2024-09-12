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Болгов Илья Поликарпов

Место рождения

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
20.01.1852 ст.

Жена: Болгова (Астафьева) Феврония Семенова

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: (Болгова) Мария Ильина

Мать ребёнка: Болгова (Астафьева) Феврония Семенова

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.05.1857 ст.

Дочь: (Болгова) Елена Ильина

Мать ребёнка: Болгова (Астафьева) Феврония Семенова

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: (Болгова) Александра Ильина

Мать ребёнка: Болгова (Астафьева) Феврония Семенова

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.05.1863 ст.

Дочь: (Болгова) Федосья Ильина

Мать ребёнка: Болгова (Астафьева) Феврония Семенова

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.02.1869 ст.

Дочь: (Болгова) Евдокия Ильина

Мать ребёнка: Болгова (Астафьева) Феврония Семенова

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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