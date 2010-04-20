Чуйкова (Никифорова) Лидия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1937
Дата смерти20.04.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чуйков Виктор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.04.2010