Чуйкова (Никифорова) Лидия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуйкова (Никифорова) Лидия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1937

Дата смерти

20.04.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чуйков Виктор Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуйков Виктор Александрович

Смерть
20.04.2010
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