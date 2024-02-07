Асриян Славик
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сурен Михайлович (Муханович)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Асирян Ира Вячеславовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асриян Сурен Вячеславович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ангелина
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно