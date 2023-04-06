(Евграфова) Наталья Андреевна
Место рождения
Дата рождения20.08.1876
Дата смерти28.12.1876
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1876
Крещение
21.08.1876
Родители: деревни Константиново крестьянин Андрей Евграфов и законная жена его Агриппина Семенова, оба православного исповедания. Восприемники: села Милечева крестьянская девица Евлампия Иванова Таинс... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.12.1876
Причина смерти: неизвестно
Похороны
29.12.1876
Смерть в возрасте 3-х месяцев. Причина неизвестна. Погребение совершал священник Павел Колокольцев с пономарем Петром Дунаевым. ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.10, д.112, л.272об-273 | Ильинская церковь