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(Евграфова) Наталья Андреевна

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Место рождения

Константиново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

20.08.1876

Дата смерти

28.12.1876

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1876

Отец: Евграфов Андрей Евграфов

Мать: Евграфова Агриппина Семенова

Константиново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
21.08.1876
Юцкое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: деревни Константиново крестьянин Андрей Евграфов и законная жена его Агриппина Семенова, оба православного исповедания. Восприемники: села Милечева крестьянская девица Евлампия Иванова Таинс... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Константиново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
28.12.1876
Константиново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: неизвестно
Похороны
29.12.1876
Юцкое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть в возрасте 3-х месяцев. Причина неизвестна. Погребение совершал священник Павел Колокольцев с пономарем Петром Дунаевым. ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.10, д.112, л.272об-273 | Ильинская церковь
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