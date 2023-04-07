Важник (Скавыш) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1893
Отец ребёнка: Важник Афанасий Маркиянов
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Антонина Афанасиева
Отец ребёнка: Важник Афанасий Маркиянов
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Ходина Анастасия Афанасиева
Отец ребёнка: Важник Афанасий Маркиянов
Рождение ребёнка
19.02.1907
Сын: Важник Афанасий Афанасиев
Отец ребёнка: Важник Афанасий Маркиянов
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Важник Афанасий Маркиянов
Работа или профессия
Неизвестно