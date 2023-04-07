Важник (Скавыш) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Важник (Скавыш) Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1893

Сын: Важник Николай Афанасиев

Отец ребёнка: Важник Афанасий Маркиянов

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Антонина Афанасиева

Отец ребёнка: Важник Афанасий Маркиянов

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Ходина Анастасия Афанасиева

Отец ребёнка: Важник Афанасий Маркиянов

Рождение ребёнка
19.02.1907

Сын: Важник Афанасий Афанасиев

Отец ребёнка: Важник Афанасий Маркиянов

Рождение ребёнка
1910

Сын: Важник Василий Афанасиев

Отец ребёнка: Важник Афанасий Маркиянов

Работа или профессия
Неизвестно
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