Мусикаева Пелагея Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1906
Дата смерти14.03.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1924
Сын: Мусикаев Николай Александрович
Отец ребёнка: Мусикаев Александр Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.03.1996
Похороны
Неизвестно
с.Дмитриевка Бабынинского р-на Калужской обл.