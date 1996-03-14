Мусикаева Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусикаева Пелагея Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1906

Дата смерти

14.03.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1924

Сын: Мусикаев Николай Александрович

Отец ребёнка: Мусикаев Александр Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мусикаев Александр Семенович

Смерть
14.03.1996
Похороны
Неизвестно
с.Дмитриевка Бабынинского р-на Калужской обл.
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