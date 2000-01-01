Рюся (Рюся) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.03.1889
Сын: Рюся Павел Петрович
Отец ребёнка: Рюся Петр Иванов
Рождение ребёнка
08.08.1892
Сын: Рюся Михаил Петрович
Отец ребёнка: Рюся Петр Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рюся Петр Иванов
Смерть
Неизвестно