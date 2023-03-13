Сухова (Бусарева) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухова (Бусарева) Пелагея

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

04.10.1862

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1862

Отец: Бусаревъ Егоръ

Мать: Бусарева Лямина Фекла

Александровка
Бракосочетание
13.02.1880

Муж: Суховъ Александръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.03.1884

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Суховъ Александръ

Михайловка
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Суховъ Александръ

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