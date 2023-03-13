Сухова (Бусарева) Пелагея
Место рожденияАлександровка
Дата рождения04.10.1862
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1862
Отец: Бусаревъ Егоръ
Мать: Бусарева Лямина Фекла
Александровка
Бракосочетание
13.02.1880
Муж: Суховъ Александръ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.03.1884
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Суховъ Александръ
Михайловка
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Суховъ Александръ