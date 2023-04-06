Томбасов (мещанин) Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смерти15.02.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Бракосочетание
11.?.1884
Жена: Томбасова Дарья Марушева
Рождение ребёнка
25.12.1888
Дочь: Анисья Ивановна
Мать ребёнка: Томбасова Дарья Марушева
Рождение ребёнка
13.01.1893
Мать ребёнка: Томбасова Дарья Марушева
Бракосочетание
23.?.1894
Рождение ребёнка
27.01.1895
Дочь: Данилина Анна Томбасова
Мать ребёнка: Томбасов Александра Винокурова
Рождение ребёнка
13.11.1896
Мать ребёнка: Томбасов Александра Винокурова
Рождение ребёнка
23.06.1899
Мать ребёнка: Томбасов Александра Винокурова
Рождение ребёнка
23.04.1902
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Томбасов Александра Винокурова
Рождение ребёнка
21.01.1905
Сын: Томбасов Ксенофонт Иванович
Мать ребёнка: Томбасов Александра Винокурова
Рождение ребёнка
03.05.1907
Сын: Томбасов Вов Николай Иванович
Мать ребёнка: Томбасов Александра Винокурова
Рождение ребёнка
12.03.1910
Сын: Томбасов Вов Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Томбасов Александра Винокурова
Рождение ребёнка
11.03.1913
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Томбасов Александра Винокурова
Город Хвалынск , Симбирская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин , город Хвалынск
Смерть
15.02.1918