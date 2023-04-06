Томбасов (мещанин) Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томбасов (мещанин) Иван Николаевич

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

15.02.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Томбасов (мещанин) Николай Алексеевич

Мать: Томбасова Ксения (Киреевна)

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.?.1884

Жена: Томбасова Дарья Марушева

Рождение ребёнка
25.12.1888

Дочь: Анисья Ивановна

Мать ребёнка: Томбасова Дарья Марушева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.01.1893

Сын: Томбасов Макар Иванович

Мать ребёнка: Томбасова Дарья Марушева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
23.?.1894

Жена: Томбасов Александра Винокурова

Рождение ребёнка
27.01.1895

Дочь: Данилина Анна Томбасова

Мать ребёнка: Томбасов Александра Винокурова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.11.1896

Сын: Тамбасов Роман Иванович

Мать ребёнка: Томбасов Александра Винокурова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.06.1899

Сын: Томбасов Петр Иванович

Мать ребёнка: Томбасов Александра Винокурова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.04.1902

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Томбасов Александра Винокурова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.01.1905

Сын: Томбасов Ксенофонт Иванович

Мать ребёнка: Томбасов Александра Винокурова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.05.1907

Сын: Томбасов Вов Николай Иванович

Мать ребёнка: Томбасов Александра Винокурова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.03.1910

Сын: Томбасов Вов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Томбасов Александра Винокурова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.03.1913

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Томбасов Александра Винокурова

Город Хвалынск , Симбирская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин , город Хвалынск
Смерть
15.02.1918
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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