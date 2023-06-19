Томбасов ВОВ Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томбасов ВОВ Дмитрий Иванович

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

12.03.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1910

Отец: Томбасов (мещанин) Иван Николаевич

Мать: Томбасов Александра Винокурова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Томбасов Валентин Дмитриевич

Мать ребёнка: Томбасова Анна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: Томбасова Анна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Томбасов Геннадий Дмитриевич

Мать ребёнка: Томбасова Анна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Томбасова Анна

Смерть
Неизвестно