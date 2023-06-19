Томбасов ВОВ Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения12.03.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Томбасов Валентин Дмитриевич
Мать ребёнка: Томбасова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Дмитриевна
Мать ребёнка: Томбасова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Томбасов Геннадий Дмитриевич
Мать ребёнка: Томбасова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Томбасова Анна
Смерть
Неизвестно