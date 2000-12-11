Новокшонов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1957
Дата смерти11.12.2000
ПолМужской
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1957
Отец: Новокшонов Николай
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
08.11.1978
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.01.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.02.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.12.2000
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно