Новокшонов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новокшонов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1957

Дата смерти

11.12.2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

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Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1957

Отец: Новокшонов Николай

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
08.11.1978

Жена: скрыто настройками приватности

Кильмезь, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
16.01.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.02.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кильмезь, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Смерть
11.12.2000
Кильмезь, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Кильмезь, Кильмезский муниципальный район, Кировская область

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