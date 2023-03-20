Баклушина (Артамонова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баклушина (Артамонова) Мария Ивановна

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Место рождения

д.Погорелка, Белозерского р-на

Дата рождения

03.06.1900

Дата смерти

21.04.1983

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1900

Отец: Артамонов Иван Степанович

Мать: Артамонова Парасковья Васильевна

д.Погорелка, Белозерского р-на
Рождение ребёнка
1921

Сын: Баклушин Александр Павлович

Отец ребёнка: Баклушин Павел Иванович

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.12.1929

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Баклушин Павел Иванович

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баклушин Павел Иванович

Смерть
21.04.1983
Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
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