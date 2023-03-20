Баклушина (Артамонова) Мария Ивановна
Место рожденияд.Погорелка, Белозерского р-на
Дата рождения03.06.1900
Дата смерти21.04.1983
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1900
д.Погорелка, Белозерского р-на
Рождение ребёнка
1921
Сын: Баклушин Александр Павлович
Отец ребёнка: Баклушин Павел Иванович
Рождение ребёнка
21.12.1929
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Баклушин Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.04.1983