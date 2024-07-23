Шульга Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1972
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Шульга Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Деркачева Монакова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Монаков Алексей Петрович
Рождение ребёнка
11.09.1928
Дочь: Петрова Монакова Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Монаков Алексей Петрович
Рождение ребёнка
13.01.1936
Дочь: Фисюк Монакова Зинаида Алексеевна
Отец ребёнка: Монаков Алексей Петрович
Рождение ребёнка
18.02.1938
Дочь: Гаранина Монакова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Монаков Алексей Петрович
Смерть
1972
Ильинка, Есильский район, Северо-Казахстанская область