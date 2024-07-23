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Шульга Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Шульга Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Монаков Алексей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Деркачева Монакова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Монаков Алексей Петрович

Рождение ребёнка
11.09.1928

Дочь: Петрова Монакова Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Монаков Алексей Петрович

Рождение ребёнка
13.01.1936

Дочь: Фисюк Монакова Зинаида Алексеевна

Отец ребёнка: Монаков Алексей Петрович

Рождение ребёнка
18.02.1938

Дочь: Гаранина Монакова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Монаков Алексей Петрович

Смерть
1972
Ильинка, Есильский район, Северо-Казахстанская область

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