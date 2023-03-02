Бадьина Анна Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадьина Анна Абрамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1848

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Бадьин Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
01.05.1849

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Бадьин Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
10.05.1852

Дочь: Гликерья Васильевна

Отец ребёнка: Бадьин Василий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бадьин Василий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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