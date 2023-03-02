Бадьина Анна Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1848
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Бадьин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
01.05.1849
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Бадьин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
10.05.1852
Дочь: Гликерья Васильевна
Отец ребёнка: Бадьин Василий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно