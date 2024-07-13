Устюжанин Тит Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Устюжанин Леонтий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: Устюжанин Филипп Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Устюжанин Григорий Титович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Устюжанин Тимофей Титович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно