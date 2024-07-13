Устюжанин Тит Леонтьевич 1787 — найти родственников по фамилии на Familio
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Устюжанин Тит Леонтьевич

Место рождения

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Устюжанин Леонтий

Мать: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Устюжанин Филипп Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Устюжанин Матвей Титович

Мать ребёнка: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Устюжанин Пахом Титович

Мать ребёнка: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Устюжанин Григорий Титович

Мать ребёнка: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Устюжанин Петр Титович

Мать ребёнка: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Устюжанин Тимофей Титович

Мать ребёнка: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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