Устюжанин Филипп Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Устюжанин Тит Леонтьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Устюжанин Леонтий Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Устюжанин Никифор Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Устюжанин Илья Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Устюжанин Иван Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Устюжанин Савин Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно