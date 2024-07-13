Устюжанин Филипп Леонтьевич 1792 — найти родственников по фамилии на Familio
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Устюжанин Филипп Леонтьевич

Место рождения

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Устюжанин Тит Леонтьевич

Мать: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Устюжанин Леонтий Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Устюжанин Никифор Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Устюжанин Илья Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Устюжанин Иван Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Устюжанин Савин Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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