Щенников Семён Евдокимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти1760
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Щенников Евдоким Афанасьев
Мать: Елена Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1747
Мать ребёнка: Щенникова Марья Михайлова
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: Щенникова Марья Михайлова
Рождение ребёнка
1753
Дочь: (Щенникова) Авдотья Семёнова
Мать ребёнка: Щенникова Марья Михайлова
Смерть
1760