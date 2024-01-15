Щенников Семён Евдокимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щенников Семён Евдокимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

1760

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Щенников Евдоким Афанасьев

Мать: Елена Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щенникова Марья Михайлова

Рождение ребёнка
1747

Сын: Щенников Иван Семёнов

Мать ребёнка: Щенникова Марья Михайлова

Рождение ребёнка
1749

Сын: Щенников Герасим Семёнов

Мать ребёнка: Щенникова Марья Михайлова

Рождение ребёнка
1753

Дочь: (Щенникова) Авдотья Семёнова

Мать ребёнка: Щенникова Марья Михайлова

Смерть
1760

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