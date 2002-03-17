Древицкий Николай Федосеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1932
Дата смерти17.03.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Древицкая Раиса Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Древицкая Раиса Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.03.2002
Донецк, Донецкая область, Украина
Похороны
Неизвестно
Украина, Донецк, с.Авдотьино