Древицкий Николай Федосеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Древицкий Николай Федосеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1932

Дата смерти

17.03.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Древицкая Раиса Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Древицкая Раиса Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Древицкая Раиса Алексеевна

Смерть
17.03.2002
Донецк, Донецкая область, Украина
Похороны
Неизвестно
Украина, Донецк, с.Авдотьино
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