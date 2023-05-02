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Молодовский Алексей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1896

Дата смерти

19.01.1976

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молодовскaя (Мещерская) Софья Алексеевна

Рождение ребёнка
28.01.1927

Дочь: Зауер (Молодовская) Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Молодовскaя (Мещерская) Софья Алексеевна

Смерть
19.01.1976
Место погребения: Sainte Geneviève Des Bois, Essonne, IDF, France (Франция)

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