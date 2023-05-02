Молодовский Алексей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1896
Дата смерти19.01.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1927
Дочь: Зауер (Молодовская) Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Молодовскaя (Мещерская) Софья Алексеевна
Смерть
19.01.1976
Место погребения: Sainte Geneviève Des Bois, Essonne, IDF, France (Франция)