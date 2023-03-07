Останина Мария Евстафиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1789
Отец ребёнка: Останин Степан Семенов
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Варвара Степанова
Отец ребёнка: Останин Степан Семенов
Рождение ребёнка
Около 1799
Отец ребёнка: Останин Степан Семенов
Рождение ребёнка
Около 1804
Отец ребёнка: Останин Степан Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812