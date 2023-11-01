Галкина (Корчагина) Просковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галкина (Корчагина) Просковья

Место рождения

Тамбов

Дата рождения

16.10.1914

Дата смерти

14.04.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галкин федор

Смерть
14.04.1979
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Зарайск, Зарайск, Московская область

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