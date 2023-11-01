Галкина (Корчагина) Просковья
Место рожденияТамбов
Дата рождения16.10.1914
Дата смерти14.04.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галкин федор
Смерть
14.04.1979
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Зарайск, Зарайск, Московская область