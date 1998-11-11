Белик Владимир Филиппович
Место рожденияChernihivs'ka oblast Ukraine
Дата рождения15.08.1920
Дата смерти11.11.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Chernihivs'ka oblast Ukraine
Бракосочетание
05.10.1947
Рождение ребёнка
19.01.1950
Moscow, Russia
Рождение ребёнка
02.01.1954
Новочеркасск
Рождение ребёнка
20.05.1958
мытищи, Московская область Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
11.11.1998