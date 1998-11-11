Белик Владимир Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белик Владимир Филиппович

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Место рождения

Chernihivs'ka oblast Ukraine

Дата рождения

15.08.1920

Дата смерти

11.11.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Chernihivs'ka oblast Ukraine
Бракосочетание
05.10.1947

Жена: Белик Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
19.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белик Татьяна Александровна

Moscow, Russia
Рождение ребёнка
02.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белик Татьяна Александровна

Новочеркасск
Рождение ребёнка
20.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белик Татьяна Александровна

мытищи, Московская область Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
11.11.1998
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