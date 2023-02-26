София Парфенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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София Парфенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1772 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1798

Сын: Леон Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Малахов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Фёдор Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Малахов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофим Малахов

Смерть
Неизвестно
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