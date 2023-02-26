София Парфенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1798
Сын: Леон Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Малахов
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1799
Сын: Фёдор Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Малахов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофим Малахов
Смерть
Неизвестно