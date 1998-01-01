Ермаков Владимир Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.04.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Люберцы, Московская обл.. Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1998