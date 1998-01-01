Ермаков Владимир Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермаков Владимир Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Люберцы, Московская обл.. Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1998
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