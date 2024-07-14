Подшивалкина Ирина Дмитриевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Подшивалкина Ирина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1883 ст.

Дочь: Автономова (Подшивалкина) Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Подшивалкин Никифор Захарович

Троицкое, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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