Подшивалкина Ирина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1883 ст.
Дочь: Автономова (Подшивалкина) Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Подшивалкин Никифор Захарович
Троицкое, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно