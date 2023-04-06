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Гаврила Моисеев

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Гаврильченков Моисей Михайлов

Мать: Гаврильченкова Матрона Яковлева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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