Жаринова Самарина Татьяна Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смерти1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Жариновъ Маркелъ
Отец ребёнка: Жариновъ Тарасъ
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Клепинина Татьяна
Отец ребёнка: Жариновъ Тарасъ
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Жариновъ Тарасъ
Рождение ребёнка
1779
Сын: Жариновъ Давыдъ
Отец ребёнка: Жариновъ Тарасъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Жариновъ Давыдъ
Отец ребёнка: Жариновъ Тарасъ
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Жариновъ Тарасъ
Рождение ребёнка
1786
Сын: Жариновъ Дементий
Отец ребёнка: Жариновъ Тарасъ
Рождение ребёнка
1790
Сын: Жариновъ Никифоръ
Отец ребёнка: Жариновъ Тарасъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жариновъ Тарасъ
Смерть
1793