Жаринова Самарина Татьяна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаринова Самарина Татьяна Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

1793

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1747 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Жариновъ Маркелъ

Отец ребёнка: Жариновъ Тарасъ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Клепинина Татьяна

Отец ребёнка: Жариновъ Тарасъ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Жариновъ Тарасъ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Жариновъ Давыдъ

Отец ребёнка: Жариновъ Тарасъ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Жариновъ Давыдъ

Отец ребёнка: Жариновъ Тарасъ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Жариновъ Тарасъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Жариновъ Дементий

Отец ребёнка: Жариновъ Тарасъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Жариновъ Никифоръ

Отец ребёнка: Жариновъ Тарасъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жариновъ Тарасъ

Смерть
1793
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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