Плеханова Лукерья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плеханова Лукерья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Плехановъ Никита

Рамодановка
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Маланья

Отец ребёнка: Плехановъ Никита

Рамодановка
Рождение ребёнка
1789

Сын: Плехановъ Ефремъ

Отец ребёнка: Плехановъ Никита

Рамодановка
Рождение ребёнка
1793

Сын: Плехановъ Фаддей

Отец ребёнка: Плехановъ Никита

Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плехановъ Никита

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