Плеханова Лукерья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Плехановъ Никита
Рамодановка
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Маланья
Отец ребёнка: Плехановъ Никита
Рамодановка
Рождение ребёнка
1789
Сын: Плехановъ Ефремъ
Отец ребёнка: Плехановъ Никита
Рамодановка
Рождение ребёнка
1793
Сын: Плехановъ Фаддей
Отец ребёнка: Плехановъ Никита
Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плехановъ Никита