Плехановъ Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плехановъ Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Плехановъ Федотъ

Мать: Плеханова Фекла Михайлова

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Плеханова Лукерья Иванова

Рамодановка
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Маланья

Мать ребёнка: Плеханова Лукерья Иванова

Рамодановка
Рождение ребёнка
1789

Сын: Плехановъ Ефремъ

Мать ребёнка: Плеханова Лукерья Иванова

Рамодановка
Рождение ребёнка
1793

Сын: Плехановъ Фаддей

Мать ребёнка: Плеханова Лукерья Иванова

Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плеханова Лукерья Иванова

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