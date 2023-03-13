Плехановъ Никита
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Плехановъ Федотъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Плеханова Лукерья Иванова
Рамодановка
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Маланья
Мать ребёнка: Плеханова Лукерья Иванова
Рамодановка
Рождение ребёнка
1789
Сын: Плехановъ Ефремъ
Мать ребёнка: Плеханова Лукерья Иванова
Рамодановка
Рождение ребёнка
1793
Сын: Плехановъ Фаддей
Мать ребёнка: Плеханова Лукерья Иванова
Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно