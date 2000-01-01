Зубов Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смерти25.01.1859 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Зубов Александр Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Зубова Дарья Александровна
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Зубова Дарья Александровна
Рождение ребёнка
Около 1820
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.01.1859 ст.