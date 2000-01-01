Зубов Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубов Алексей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

25.01.1859 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Зубов Александр Фёдорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Зубов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Зубова Дарья Александровна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Зубов Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Зубова Дарья Александровна

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Зубов Павел Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубова Дарья Александровна

Смерть
25.01.1859 ст.
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