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Назаров Алексей Семёнович
Назаров Алексей Семёнович
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Место рождения
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
1898
Дата смерти
1899
Пол
Мужской
Отец
Назаров Семен Максимович
1864 г.р.
Мать
Назарова (Чернова) Матрона Петровна
1866 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец:
Назаров Семен Максимович
Мать:
Назарова Матрона Петровна
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1899
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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