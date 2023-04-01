Якимович Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якимович Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
До 1814
Осколково, Мглинский муниципальный район, Брянская область
№1957. Архив Чернигова Прошение стихарного дьячка с. Осколкова Якимовича о назначении его диаконом в церковь с. Подбелова, Мглинского повета. 1814
Работа или профессия
С 1814
Подбелово, Почепский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Якимович Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Якимовичева Мария (Марфа) Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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