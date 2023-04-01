Якимович Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
До 1814
Осколково, Мглинский муниципальный район, Брянская область
№1957. Архив Чернигова Прошение стихарного дьячка с. Осколкова Якимовича о назначении его диаконом в церковь с. Подбелова, Мглинского повета. 1814
Работа или профессия
С 1814
Подбелово, Почепский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Якимович Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Якимовичева Мария (Марфа) Ефимовна
Смерть
Неизвестно