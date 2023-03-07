(Маслов) Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Маслов) Зинаида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маслов ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Маслов ?

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