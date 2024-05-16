Даниленко Неизвестно Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДаниленко Неизвестно

Даниленко Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаповалова (Даниленко) Пана

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зеленская (Даниленко) Неизвестно

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даниленко Василий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даниленко Гавриил

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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