Матрёна Харитонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрёна Харитонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Вера Васильева

Отец ребёнка: Василий Аникин

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
16
Рождение ребёнка
25.02.1868

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Василий Аникин

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.05.1870

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Аникин

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Аникин

Смерть
Неизвестно
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