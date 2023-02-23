Матрёна Харитонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Вера Васильева
Отец ребёнка: Василий Аникин
Место жительства
1858
16
Рождение ребёнка
25.02.1868
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Василий Аникин
Рождение ребёнка
30.05.1870
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Аникин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Аникин
Смерть
Неизвестно