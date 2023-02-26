Ирина Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1793
Сын: Фёдор Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
д.Хотеево
Рождение ребёнка
20.01.1796
Дочь: Ксения Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
д.Хотеево
Рождение ребёнка
15.08.1799
Дочь: Васса Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
д.Хотеево
Рождение ребёнка
03.07.1802
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
д.Хотеево
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Соломония Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Иванов
Смерть
Неизвестно