Ирина Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина Герасимова

Ирина Герасимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1774 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1793

Сын: Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

д.Хотеево
Рождение ребёнка
20.01.1796

Дочь: Ксения Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

д.Хотеево
Рождение ребёнка
15.08.1799

Дочь: Васса Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

д.Хотеево
Рождение ребёнка
03.07.1802

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

д.Хотеево
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Соломония Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Иванов

Смерть
Неизвестно
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