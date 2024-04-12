Михайлищева (Ситникова) (Ситникова) Параскева Петрова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: Ситников Петр Васильев
Бракосочетание
11.07.1832
Рождение ребёнка
22.02.1833
Дочь: Анна Антонова
Отец ребёнка: Михайлищев Антоний (Антон) Трофимов
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно