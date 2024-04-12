Михайлищева (Ситникова) (Ситникова) Параскева Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлищева (Ситникова) (Ситникова) Параскева Петрова

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Место рождения

Городище, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Ситников Петр Васильев

Мать: не указана

Городище, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
11.07.1832

Муж: Михайлищев Антоний (Антон) Трофимов

Рождение ребёнка
22.02.1833

Дочь: Анна Антонова

Отец ребёнка: Михайлищев Антоний (Антон) Трофимов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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