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Стренин Александр Михайлович
Стренин Александр Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.11.2007
Пол
Мужской
Отец
Стренин Михаил
1981 г.р.
Мать
Стренина (Кособокова) Ольга Алексеевна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.2007
Отец:
Стренин Михаил
Мать:
Стренина Ольга Алексеевна
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