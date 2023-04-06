Бурехина (Терехова) Анна Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурехина (Терехова) Анна Андреева

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
28.10.1901

Муж: Бурехин Андрей Данилов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
25.07.1904

Сын: Бурехин Василий Андреев

Отец ребёнка: Бурехин Андрей Данилов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
09.11.1905

Сын: Бурехин Андрей Андреев

Отец ребёнка: Бурехин Андрей Данилов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.04.1908

Дочь: Александра Андреева

Отец ребёнка: Бурехин Андрей Данилов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
29.01.1910

Сын: Бурехин Семён Андреев

Отец ребёнка: Бурехин Андрей Данилов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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