Бурехина (Терехова) Анна Андреева
Место рождения
Дата рожденияДо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1901
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
25.07.1904
Отец ребёнка: Бурехин Андрей Данилов
Рождение ребёнка
09.11.1905
Отец ребёнка: Бурехин Андрей Данилов
Рождение ребёнка
01.04.1908
Дочь: Александра Андреева
Отец ребёнка: Бурехин Андрей Данилов
Рождение ребёнка
29.01.1910
Отец ребёнка: Бурехин Андрей Данилов
Смерть
Неизвестно