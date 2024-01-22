Макшаева (Рудакова) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1979
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1979
Отец: Рудаков Александр Михайлович
Рождение ребёнка
18.11.2003
Сын: Макшаев Владимир Александр
Отец ребёнка: Макшаев Александр
Полевской, Полевской, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макшаев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макшаева Софья Александровна
Отец ребёнка: Макшаев Александр