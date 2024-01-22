Макшаева (Рудакова) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макшаева (Рудакова) Ольга Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1979

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1979

Отец: Рудаков Александр Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.2003

Сын: Макшаев Владимир Александр

Отец ребёнка: Макшаев Александр

Полевской, Полевской, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макшаев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макшаева Софья Александровна

Отец ребёнка: Макшаев Александр

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