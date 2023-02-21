Мясоедова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1925
Сын: Мясоедов Иван Константинович
Отец ребёнка: Мясоедов Константин Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мясоедов Петр Константинович
Отец ребёнка: Мясоедов Константин Романович
Смерть
1950
или 1951 ???