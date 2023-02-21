Мясоедова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мясоедова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1925

Сын: Мясоедов Иван Константинович

Отец ребёнка: Мясоедов Константин Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мясоедов Петр Константинович

Отец ребёнка: Мясоедов Константин Романович

Смерть
1950
или 1951 ???
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