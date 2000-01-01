Энгельгардт (Красильникова) Елизавета Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1842
Дочь: Энгельгардт Мария Николаевна
Отец ребёнка: Энгельгардт Николай Александрович
Рождение ребёнка
09.11.1846
Сын: Энгельгардт Александр Николаевич
Отец ребёнка: Энгельгардт Николай Александрович
Рождение ребёнка
08.10.1848
Дочь: Энгельгардт Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Энгельгардт Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно