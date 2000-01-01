Энгельгардт (Красильникова) Елизавета Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Энгельгардт (Красильникова) Елизавета Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1842

Дочь: Энгельгардт Мария Николаевна

Отец ребёнка: Энгельгардт Николай Александрович

Рождение ребёнка
09.11.1846

Сын: Энгельгардт Александр Николаевич

Отец ребёнка: Энгельгардт Николай Александрович

Рождение ребёнка
08.10.1848

Дочь: Энгельгардт Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Энгельгардт Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Энгельгардт Николай Александрович

Смерть
Неизвестно
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