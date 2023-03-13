Волкова Стефанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Стефанида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Волковъ Григорий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Сын: Волковъ Тимофей

Отец ребёнка: Волковъ Григорий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Сын: Волковъ Иванъ

Отец ребёнка: Волковъ Григорий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Волковъ Григорий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волковъ Григорий

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