Волкова Стефанида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Волковъ Григорий
Рождение ребёнка
1804
Сын: Волковъ Тимофей
Отец ребёнка: Волковъ Григорий
Рождение ребёнка
1808
Сын: Волковъ Иванъ
Отец ребёнка: Волковъ Григорий
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Волковъ Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волковъ Григорий