Артемьев Александр Станиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемьев Александр Станиславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.2001

Сын: Артемьев Роман Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.02.2016

Сын: Артемьев Семён Александрович

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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