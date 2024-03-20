Артемьев Александр Станиславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.07.2001
Сын: Артемьев Роман Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.02.2016
Сын: Артемьев Семён Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности